Sur la touche au Standard, Moussa Sissako va devoir trouver une solution

Cela fait un mois exactement que l’international malien a été écarté par Ronny Deila de l’équipe première du Standard. Que devient le jeune défenseur central de 21 ans ? Et quelles sont les perspectives qui s’offrent à lui?

On l’avait quitté le mardi 5 juillet dernier, à l’issue de la deuxième séance d’entraînement dispensée par Ronny Deila à l’occasion du stage estival programmé à Garderen, aux Pays-Bas. Ce matin-là, Moussa Sissako avait effectué ses toutes dernières foulées avec l’équipe première du Standard. Alors que le technicien norvégien avait organisé une opposition à onze contre onze, le jeune défenseur malien était resté en marge du groupe, en compagnie de Mathieu Cafaro, se contentant d’enchaîner, le long du terrain annexe, occupé aussi par les jeunes gardiens Mathieu Epolo et Tom Poitoux, quelques exercices de course.