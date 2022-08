Un obus est retrouvé dans un festival flamand: un périmètre de sécurité a été mis en place

La police et le service de déminage sont sur place.

Ce jeudi commençait le festival flamand Dranouter. Mais le début du festival a failli être explosif. Peu après l’ouverture des portes du festival, un obus a été découvert dans un coin du camping. C’est ce qu’a rapporté le quotidien Het Laatste Nieuws. La police et le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) ont été appelés sur place et ont établi un périmètre de sécurité de 20 m2. « Il n’y a pas eu de panique », témoigne un festivalier.

Le porte-parole de la police d’Ipres, Glenn Verdru, a confirmé qu’un engin explosif avait bel et bien été découvert. « C’était un projectile avec une tête », a-t-il précisé. « Dans le Westhoek, nous sommes bien sûr habitués à trouver de telles choses, mais il ne faut évidemment prendre aucun risque. Un périmètre a été délimité et le service de déminage SEDEE a été appelé sur les lieux. »