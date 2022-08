Les montres de luxe entraînées dans la chute des cryptomonnaies

Ce ne sont pas les soldes pour les amateurs fortunés de montres prestigieuses… mais cela y ressemble. Comme le souligne Chrono24, plateforme internationale de revente qui fait figure de référence, les modèles les plus en vue que l’on voit au poignet des plus grandes personnalités du sport et du rap connaissent un sévère tassement de leur cote.

Jugez-en plutôt… La Daytona de Rolex, qu’affectionne notamment le milliardaire du hip-hop Jay-Z, se négocie actuellement en seconde main entre 35.000 et 38.000 euros, soit 15 à 20 % de moins qu’au printemps. Pour une Royal Oak d’Audemars Piguet, comptez 110.000 euros pour un exemplaire jamais porté (mais pas neuf) et près de 80.000 euros pour une pièce moins nickel, c’est-à-dire 20 à 40 % moins chère qu’il y a quatre à cinq mois. Quant à la Nautilus de Patek Philippe, on la déniche entre 130.000 et 150.000 euros selon son état, soit 60.000 à 40.000 euros de moins qu’en février. La belle affaire !