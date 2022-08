Anderlecht peut déjà penser aux Young Boys

Soulagement mauve au bord de la mer Baltique, jeudi soir, à Tallinn face aux modestes Estoniens de Paide Linnameeskond. Le pouce levé de Felice Mazzù en direction de Lior Refaelov après quarante minutes de jeu en disait long, dans un Coq Arena par moments surchauffé mais refroidi à deux reprises par l’Israélien auteur du premier but anderlechtois après dix minutes sur un beau service de Francis Amuzu (0-1) et, une demi-heure plus tard, d’une superbe balle en profondeur pour un Fabio Silva plein de sang-froid (0-2). En dépit de ses 36 ans, l’entraîneur anderlechtois pourra encore compter dans les moments importants, sur son vétéran déjà auteur la saison dernière de 19 buts et 5 passes décisives. Et comptabilisant à lui seul, plus de rencontres européennes (78) que l’ensemble de l’équipe bruxelloise alignée au sud de la Finlande.