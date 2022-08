Vous allez au concert de Coldplay ce week-end? Ce que vous devez savoir

Coldplay sera à Bruxelles ces vendredi, samedi, lundi et mardi. Avec quelque 55.000 spectateurs par soir, jamais le stade Roi Baudouin n’aura accueilli autant de monde en si peu de temps. Des perturbations sont redoutées, comme cela avait été le cas pour les amateurs d’Ed Sheeran quand il s’était produit au Heysel.

La Ville de Bruxelles et les organisateurs du concert recommandent aux spectateurs d’abandonner leur voiture et d’opter plutôt pour les transports en commun ou le vélo. La Stib a renforcé son offre en direction et depuis le stade Roi Baudouin. Les métros sur la ligne 6 seront plus nombreux et la ligne 2 sera également prolongée jusqu’au Heysel de 17h à 0h30, permettant ainsi une fréquence d’un métro toutes les cinq minutes.