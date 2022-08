Mercato à Anderlecht: Francis Amuzu se dirige vers Nice pour 8 millions d’euros

Francis Amuzu a-t-il disputé son dernier match pour le Sporting ? Le Belge d’origine ghanéenne s’apprêterait en effet à quitter le RSCA pour l’OGC Nice pour un montant qui avoisinerait les 8 millions d’euros. L’intérêt du club français pour le joueur belge d’origine ghanéenne se concrétiserait donc bien. Car il n’est pas nouveau. En effet, durant l’hiver dernier, le journal « L’Équipe » avait annoncé que les Aiglons avaient fait de l’Anderlechtois leur priorité. Si on ne valide pas officiellement l’information du côté du RSCA, on ne la dément pas non plus. « Je ne peux rien confirmer », déclarait Felice Mazzù ce jeudi soir en marge de la victoire de ses ouailles. « Mais j’ai effectivement entendu ces bruits-là. »

Francis Amuzu, 22 ans, a disputé son premier match avec l’équipe première du RSCA le 22 décembre 2017 contre Eupen. Ce jour-là, il avait inscrit le seul et unique but de la rencontre, faisant naître de grands espoirs en lui. Mais en quatre saisons et demie à Saint-Guidon, il n’aura jamais réussi à faire décoller ses statistiques, inscrivant 17 buts et délivrant 16 assists.