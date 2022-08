Orages, fortes chaleurs… voici les prévisions pour les prochains jours région par région

Jeudi nuit, le centre et l’est du pays devront composer avec des pluies et averses potentiellement orageuses. Le sud du sillon Sambre et Meuse sera probablement plus impacté. En fin de nuit, quelques précipitations pourront toucher l’extrême ouest. Les minima seront compris entre 15 et 19 degrés.

Vendredi, on retrouvera quelques pluies ou averses dans l’ouest du pays qui s’éteindront en matinée. Au sud du sillon Sambre et Meuse, quelques averses parfois encore intenses et accompagnées d’orage pourront être présentes les premières heures. En cours de journée, le temps deviendra sec partout et les éclaircies s’élargiront. Les maxima ne dépasseront pas les 20 à 25 degrés.