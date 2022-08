Rachat de Twitter: Elon Musk accuse le réseau social de l’avoir induit en erreur

Elon Musk a démarché Twitter en avril, puis signé un accord pour 54,20 dollars par action. Il y a mis fin unilatéralement début juillet, au motif que la société basée à San Francisco aurait, selon lui, menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme.

Twitter a déposé jeudi au tribunal sa réponse à la plainte d’Elon Musk, donnant une idée plus précise des arguments du multimilliardaire qui cherche à s’extraire de l’accord de rachat du réseau social et l’accuse de lui avoir « jeté de la poudre aux yeux ».

Les affirmations du patron de Tesla et SpaceX « sont factuellement inexactes, juridiquement insuffisantes et commercialement non pertinentes. Nous avons hâte que le procès ait lieu », a tweeté jeudi Bret Taylor, le président du conseil d’administration de la plateforme.