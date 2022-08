Le ministre taïwanais de la Défense dénonce des exercices militaires « hautement provocateurs » à la suite du franchissement de la « ligne médiane » du détroit de Taïwan par des « avions et navires de guerre » chinois.

« A partir de 11 heures, de multiples groupes d’avions de guerre et de navires de guerre chinois ont effectué des exercices autour du détroit de Taïwan et ont franchi la ligne médiane du détroit », a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Des « avions et navires de guerre » chinois ont franchi la « ligne médiane » du détroit de Taïwan, qui sépare l’île de la Chine continentale, a affirmé vendredi le ministère taïwanais de la Défense, dénonçant des exercices militaires « hautement provocateurs ».

« Cet exercice militaire chinois, qu’il s’agisse du lancement de missiles balistiques ou du franchissement délibéré de la ligne médiane du détroit, est un acte hautement provocateur », a-t-il protesté.

Gigantesques manœuvres

Depuis jeudi, la Chine organise de gigantesques manœuvres, mobilisant aviation, marine et missiles balistiques, dans six secteurs maritimes tout autour de Taïwan en réponse à la visite sur l’île, cette semaine, de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis Nancy Pelosi.

Frontière officieuse entre Taïwan et la Chine continentale, la ligne médiane était jadis tacitement respectée par les deux armées et il était rare que des avions ou navires militaires chinois la franchissent. Mais les incursions chinoises se sont multipliées depuis que Pékin a déclaré, en 2020, que cette frontière non-officielle n’existait plus.

La question du franchissement de la ligne est sensible car le détroit de Taïwan est étroit – de seulement 130 km par endroits – et les incursions augmentent le risque de confrontation armée accidentelle.

Ces dernières années, Pékin effectue néanmoins de plus en plus d’incursions, pour la plupart des vols d’avions de guerre dans le sud-ouest de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan – une zone beaucoup plus vaste que l’espace aérien territorial de l’île.