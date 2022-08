Le nouvel entraîneur de Charles De Ketelaere l’affirme: «C’est un mélange entre Havertz et Kaka»

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli a évoqué de nombreux sujets : le championnat Italien, Zlatan Ibrahimovic mais aussi le nouveau transfert de Charles De Ketelaere dans la cité lombarde. Après deux entraînements, Stefano Pioli a déjà pu donner quelques informations sur le Diable rouge.

« Nous nous sommes rencontrés à Milanello mercredi matin. Avec le staff, je lui ai montré des vidéos de notre concept de football. Il était très attentif et il a montré qu’il est très intelligent et qu’il comprend le football », a expliqué Stefano Pioli pour le quotidien sportif. L’entraîneur italien a ensuite ajouté que le Diable rouge était talentueux : « Il possède un grand talent, cela se voit à la façon dont il touche le ballon, il est élégant. J’ai posé des questions à Origi à son sujet et il m’a dit « c’est un mélange entre Havertz et Kaka » ». Un compliment qui devrait ravir Charles De Ketelaere puisque Kaka a remporté une Ligue des Champions et un ballon d’or avec les couleurs milanaises en 2007