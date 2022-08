Footbelgate: vers un report de l’audience

Cités à comparaître devant la chambre des mises en accusation d’Anvers le 20 septembre prochain, les 56 suspects du « Footbelgate » pourraient voir leur audience être reportée. En cause ? De nombreuses parties concernées qui sembleraient vouloir demander des devoirs d’enquête supplémentaires.

Il faudra probablement attendre encore un certain temps avant que la plus grande affaire judiciaire de l’histoire du football belge puisse réellement débuter. Pour rappel, le « Footbelgate » avait éclaboussé le monde du foot professionnel en 2018. Suite à cela, 56 personnes sont soupçonnées de blanchiment d’argent, de falsification ou de trucages de matches. Et toutes sont citées à comparaître devant la chambre des mises en accusation d’Anvers le 20 septembre. Toutefois, il semblerait très peu probable qu’un verdict tombe ce jour-là. En effet, jusqu’à la veille de l’audience, les parties concernées peuvent demander des mesures d’enquête supplémentaires. Ce qui devrait très probablement être le cas. Nous apprenons également que certaines parties ont tenté de négocier un règlement à l’amiable avec les autorités fiscales et le procureur général.