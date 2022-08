Lacs de l’Eau d’Heure: une zone de baignade fermée suite à la présence d’algues bleues

Les cyanobactéries, connues sous le nom d’algues bleues, sont toxiques pour les humains et potentiellement mortelles pour les animaux.

La zone de baignade de Falemprise (Cerfontaine) des Lacs de l’Eau d’Heure est fermée depuis lundi et ce jusqu’à nouvel ordre. En cause : le développement de cyanobactéries, aussi connues sous le nom d’algues bleues, toxiques pour les humains et potentiellement mortelles pour les animaux.

« Ce n’est pas une pollution », rassure Philippe Fourmeau, responsable communication pour les Lacs de l’Eau d’Heure. « Le développement de ces cyanobactéries est favorisé par les températures élevées que nous connaissons actuellement. Elles disparaîtront rapidement lorsque les températures diminueront ou peut-être lorsqu’il y aura un peu de pluie. Nous sommes sujets à ce genre de chose aux Lacs de l’Eau d’Heure. L’an dernier, nous avions déjà dû fermer un jour à cause de cela également. La situation s’était rapidement décantée. »