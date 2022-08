La basketteuse américaine condamnée à neuf ans de prison: la Russie «prête» à discuter d’un échange de prisonniers

« Nous sommes prêts à discuter de ce sujet, mais seulement dans le cadre du canal (de communication) qui a été convenu par les présidents (Vladimir) Poutine et (Joe) Biden », a indiqué M. Lavrov, lors d’une conférence de presse depuis le Cambodge.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a indiqué vendredi que Moscou était disposé à discuter avec Washington d’un échange de prisonniers impliquant la basketteuse Brittney Griner, via un canal de communication au niveau présidentiel.

« Il y a un canal spécial, qui est convenu par les présidents, et malgré certaines déclarations publiques, ce canal conserve toute son actualité », a-t-il poursuivi.

« Si les Américains décident encore de se lancer dans une diplomatie publique et de faire des déclarations retentissantes (…) c’est leur affaire, et même leur problème », a ajouté M. Lavrov, assurant que Washington « n’arrive pas » à travailler « calmement et de façon professionnelle » sur de nombreux sujets.