L’Ukrainienne Iryna Dovgan: «Des histoires comme la mienne arrivent chaque jour depuis huit ans»

Ils m’ont mis un sac sur la tête et m’ont menotté les mains dans le dos. Je ne pensais plus à la vie ni à combien allaient encore venir me torturer. Je voulais juste en finir, et vite. » Iryna Dovgan, née en 1962, économiste de formation, travaillait comme esthéticienne dans la ville ukrainienne de Iassynouvata. En 2014, elle a été enlevée et torturée par des séparatistes prorusses. Elle a été libérée grâce à une photo prise à la dérobée, publiée par le New York Times et diffusée dans le monde entier.

En 2019, elle a fondé l’association Sema (Réseau ukrainien des femmes victimes de violences sexuelles), qu’elle préside. Sema fait partie de la Mukwege Foundation, dirigée par Denis Mukwege, gynécologue congolais, militant, Prix Nobel de la Paix.

Elle vit aujourd’hui à Kiev, a deux enfants et une petite-fille.