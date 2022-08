Dans LéNA cette semaine: «La guerre en Ukraine ne date pas d’aujourd’hui» Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

Je ne pensais plus à la vie ni à combien allaient encore venir me torturer. Je voulais juste en finir, et vite. » Iryna Dovgan, née en 1962, économiste de formation, travaillait comme esthéticienne dans la ville ukrainienne de Iassynouvata, dans la banlieue de Donetsk. En 2014, elle a été enlevée par des séparatistes prorusses.

« Il faut quelques années pour s’en remettre », témoigne-t-elle aujourd’hui, après avoir raconté son enlèvement et les cinq jours de sa détention. « Une représentante du Global Survivor Fund m’a suggéré de recueillir des récits d’Ukrainiennes semblables au mien et de demander des réparations, des poursuites judiciaires et une thérapie. C’est ainsi que j’ai fondé Sema, le Réseau des femmes victimes de violences sexuelles. »

« Je ne suis ni psychologue ni médecin », poursuit-elle, « je dis juste aux femmes : “Je sais ce que vous ressentez, je suis passée par là.” » Elles ne veulent pas parler de ce qu’elles ont vécu, parce qu’elles ont peur d’être stigmatisées, montrées du doigt. Quand je leur assure que le viol est considéré comme un crime de guerre et qu’elles peuvent obtenir une indemnisation au niveau international pour ce qu’elles ont subi, elles sont choquées. Elles n’en avaient jamais entendu parler. »

« Je veux en parler », conclut Iryna Dovgan, « car les gens devraient savoir que des histoires comme la mienne arrivent chaque jour depuis huit ans. La guerre ne date pas d’aujourd’hui. Pour moi, elle a commencé alors que j’étais en train de m’occuper de mes fleurs. C’est le dernier bon souvenir que je garde de Iassynouvata. »

Les articles :

