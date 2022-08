Mercato: Deniz Undav, Charles De Ketelaere, Junya Ito… ces cadors qui ont quitté la Pro League cet été

Chez les Mauves, Joshua Zirkzee et Christian Kouamé, arrivés en prêt la saison dernière, ont quitté Anderlecht pour retourner dans leur club respectif. De son côté, Josh Cullen a rejoint Burnley où il retrouvera Vincent Kompany, son ancien entraîneur chez les Mauves.

Lors de ce mercato estival, la Pro League a été le théâtre de nombreux transferts entrants. Que ce soit à l’Union Saint-Gilloise, à Bruges ou même à Anderlecht, les clubs belges se sont activés sur le mercato et ont perdu de nombreux cadors, de nombreuses vedettes du championnat belge.

Bruges

Les Brugeois ont réalisé de nombreuses ventes dont un transfert record avec le départ de Charles De Ketelaere vers Bruges pour une somme avoisinante les 35 millions. Stanley Nsoki, a rejoint la Bundesliga et le club de Hoffenheim pour plus de douze millions d’euros. Deux joueurs qui étaient importants dans l’effectif du FC Bruges. A ces deux-là s’ajoutent également les ventes de David Okereke et Loïs Openda, deux joueurs partis en prêt, qui ont rapporté près de 20 millions à la direction brugeoise.

Genk

A Genk aussi, il y a eu de belles ventes. Junya Ito a rejoint le Stade de Reims en Ligue 1 tandis que Kristian Thorstvedt a quitté la Pro League pour la Serie A chez Sassuolo. Deux ventes qui ont rapporté 20 millions d’euros aux Limbourgeois.

Standard

Samuel Bastien a également rejoint Burnley en Premier League. Le milieu de terrain congolais a quitté les Rouches pour une somme de moins d’un million d’euros. Toujours côté départ, Jackson Muleka a rejoint le Besiktas pour plus de 3 millions d’euros, lui qui avait déjà rejoint la Süper Lig turque en janvier dernier.

Union Saint-Gilloise

Les vices champions ont perdu deux vedettes de leur équipe : Deniz Undav et Kaoru Mitoma qui sont repartis tous les deux à Brighton, après un prêt concluant à l’Union Saint-Gilloise. Casper Nielsen est resté, quant à lui, en Pro League. Le Danois a rejoint le FC Bruges pour un peu plus de cinq millions d’euros.

Charleroi et Seraing

Les deux clubs wallons ont perdu leur principal buteur. Côté carolo, Vakoun Issouf Bayo qui devait être le successeur de Shamar Nicholson a rejoint Watford. Ches les Seraisiens, Georges Mikautadze a fait son retour à Metz en Ligue 2, le club auquel il appartient.

L’Antwerp, l’exception

Les Anversois font figure d’exception cet été. Ils ont dépensé plus de 16 millions pour s’offrir cinq renforts : Vincent Janssen, Gaston Avila, Toby Alderweireld, Anthony Valencia et le jeune joueur du Bayern Munich Christopher Scott. A noter tout de même, le départ de Manuel Benson vers Burnley pour quatre millions d’euros.