Départ en vacances: un samedi 6 août rouge et noir sur les routes françaises

Pour samedi, Bison Futé a classé l’ensemble des départements en rouge et une vingtaine de départements du Sud et de la vallée du Rhône en noir pour « circulation extrêmement difficile » dans le sens des départs.

Des avertissements sont également émis quant à l’Ile-de-France où il est préférable de prendre la route avant midi. Il est aussi conseillé d’éviter l’autoroute A11 entre Paris et Le Mans entre 11h et 16h, et la A7 entre Salon-de-Provence et Marseille entre 13h et 18h, où des bouchons sont attendus. La circulation sur l’autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier sera également très importante. Par ailleurs, un pic de bouchon est attendu entre 11h et 13h. Néanmoins, les perturbations se poursuivront jusqu’à 20h.