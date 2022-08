Paul De Knop, ancien recteur de la VUB, est décédé

Paul De Knop, recteur de la Vrije Universiteit Brussel de 2008 à 2016, est décédé jeudi à l’âge de 67 ans. La VUB l’a annoncé dans un communiqué de presse ce vendredi. De Knop se battait depuis plusieurs années contre une forme métastatique de cancer de la peau.

Dans son rôle de recteur de la VUB, Paul De Knop voyait non seulement une tâche académique, mais aussi une fonction de gestion. Il s’est concentré sur l’indépendance de l’université et a joué un rôle majeur dans la réorganisation, la réforme et la professionnalisation de la VUB. Au cours de ses deux mandats, il a élaboré un ambitieux plan stratégique général qui a débouché sur un programme d’investissement et la plus grande expansion du campus depuis les années 1970.