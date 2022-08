Variole du singe: les derniers chiffres de l’épidémie en Belgique Sur le territoire belge, on comptabilise désormais 482 cas et 28 hospitalisations.

Selon les derniers chiffres communiqués par Sciensano, 482 cas de variole du singe ont été confirmés en Belgique. Dans les cas où le sexe est connu, seuls des hommes, âgés de 16 à 71 ans, ont été touchés. Tel que le rapportent nos confrères de la RTBF, le pays est touché de manière variable : la majorité des infections connues se localisent en Flandre avec 261 cas (54 %), vient ensuite la région bruxelloise avec 172 cas (36 %) puis la Wallonie qui décompte 49 cas (10 %).

Une grande part des personnes touchées (75 %) souffre de symptômes généraux : « fièvre, malaise général, gonflement des ganglions lymphatiques… ».

Par ailleurs, la RTBF avance que 28 personnes ont été hospitalisées. 21 d’entre elles le sont en raison du traitement.

De plus, aucun décès n’est à déplorer en Belgique. Au total, depuis le mois de mai, une dizaine de décès liés à la maladie a été comptabiliséa dans le monde, dont cinq en Afrique. Selon l’OMS, la propagation du virus laisse présager une hausse du nombre de décès.

La transmission interhumaine nécessite un contact étroit et prolongé entre deux personnes, et se fait principalement via la salive ou le pus des lésions cutanées formées au cours de l’infection.