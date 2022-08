Belfius va arrêter de sponsoriser le football

Belfius sponsorise Anderlecht et le FC Bruges en Pro League.

Gros changement pour la Pro League et plusieurs clubs belges. La banque Belfius va cesser de sponsoriser le football et ne renouvellera pas ses contrats avec Anderlecht et le FC Bruges.

Comme l’explique De Standaard ce vendredi après-midi, Belfius souhaite réduire ses coûts et a donc décidé de ne pas renouveler les contrats de sponsoring avec le Club de Bruges et le RSC Anderlecht. Les deux mastodontes du championnat belge voient donc plusieurs millions d’euros de sponsoring disparaître.