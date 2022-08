Love on the rocks, ou l’art de semer des galets dans la nature

A l’heure des réseaux sociaux, on reconnaît souvent une tendance à l’empreinte qu’elle laisse sur ceux-ci. Précisément, depuis le début de l’été, les photos de galets parsèment, de leurs apparitions colorées, les plateformes Facebook et Instagram.

Colorées ? Oui, car il est question pour le coup de pierres peintes et décorées, ornées de visages sympathiques et souriants le plus souvent. Par qui ? Par des anonymes qui abandonnent ensuite les jolis cailloux dans la nature avec le secret espoir que d’autres anonymes les trouveront quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. Les premiers seront parfois – mais pas toujours – tenus au courant du succès de cette étrange médiation en voyant un beau jour fleurir sur les réseaux sociaux une photo du galet dûment identifié, le plus souvent sur des comptes entièrement dévolus à la pratique.