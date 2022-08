La star du basket Brittney Griner, prise au piège des tensions américano-russes, une athlète engagée

La brillante basketteuse américaine a été condamnée à neuf ans de prison en Russie. Prise au cœur de la crise géopolitique latente entre Moscou et Washington, Brittney Griner pourrait connaître une fin de carrière anticipée. Retour sur son palmarès impressionnant.

Arrêtée le 17 février à l’aéroport de Cheremetievo (Moscou) en possession d’une vapoteuse contenant du cannabis (CBD), Brittney Griner vient d’être condamnée par le tribunal de Khimki, au nord-ouest de la capitale russe, à neuf ans de prison pour « possession illégale et trafic de drogue ». Placée bien malgré elle au cœur de la crise géopolitique latente entre les Etats-Unis et la Russie, cette basketteuse américaine âgée de 31 ans n’en finit plus de défrayer la chronique, alors que cette décision, contestée par les Etats-Unis, pourrait signifier la fin de sa carrière. Mais qui est-elle ?