Anvers: la police découvre 1.500 plants de cannabis

Mille-cinq-cents plants de cannabis ont été découverts et dix suspects interpellés lors d’une intervention dans un garage à Merksem (district d’Anvers), a fait savoir vendredi la police anversoise dans un communiqué de presse.

Neuf hommes âgés entre 21 et 43 ans et un mineur ont été interpellés à la suite de la découverte de mille-cinq-cents plants de cannabis, dans un garage. Si les premiers ont été arrêtés par le juge d’instruction, le plus jeune a lui été relâché.

Cette descente a eu lieu après que la police a reçu un avertissement de la part d’un voisin, quelques semaines auparavant, concernant une forte odeur de cannabis qui provenait d’un grand garage dont les lucarnes avaient été fermées. À travers la fenêtre du toit, la police a pu apercevoir tout une installation de multiprises et de minuteries. Cette découverte a permis d’obtenir une autorisation de perquisition de la part du procureur.