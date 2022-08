Electricité: de la centrale à l’ampoule, tout est une question d’équilibre

Du producteur au radiateur, des salles de marché aux salles de contrôle, l’électricité suit un long chemin entre sa production et sa consommation. Eclairage sur un marché dont on ne connaît pas toujours les rouages, avec une visite dans la salle de contrôle d’Elia.

Avant de visiter le centre de contrôle national d’Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge, on s’imaginait quelque chose de similaire à une salle de marché : des écrans, des gens qui s’agitent… Et on avait tort. Les écrans sont bien là, mais l’ambiance est à la concentration. « Je dirais que ça ressemble à la salle de contrôle d’un aéroport, on vérifie que le trafic se déroule bien », estime la porte-parole.

En pratique, Elia gère les lignes à haute tension nationales et ses interconnexions. Elle s’assure notamment qu’à tout instant, ces lignes soient maintenues à l’équilibre, soit que la production corresponde à la consommation d’électricité.