Logement, transports, activités… Partir en vacances à petits prix

Un tour sur les plateformes de réservation, et les rêves de se prélasser sur une plage méditerranéenne en août s’évaporent. Si les mois d’été ont toujours été prisés, cette année, qui marque une sortie partielle du covid, la demande a particulièrement explosé. Et avec elle, les prix. Au printemps déjà, le secteur du tourisme international s’attendait à des tarifs tirés vers le haut par une tension du côté de l’offre et d’une hausse du prix du carburant.

Mais les solutions pour découvrir de nouveaux horizons avec un budget réduit existent. Privilégier des destinations moins populaires, bien choisir son logement ou son mode de transport… Tour d’horizon des trucs et astuces, des plus communs aux moins confortables, pour s’offrir, malgré tout, une échappée estivale.