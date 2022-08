«Tout peut arriver au Chelsea Hotel»

Co-réalisatrices, respectivement belge et française, du film documentaire Dreaming Walls coproduit par Martin Scorsese et consacré au Chelsea Hotel*, projeté en première mondiale à la Berlinale 2022 puis au Tribeca Film Festival à New York, Amélie van Elmbt et Maya Duverdier relatent leur rencontre avec cet établissement new-yorkais légendaire et les circonstances d’un tournage étalé sur plusieurs années.

Comment vous êtes-vous lancées dans ce projet ?