Comment le Japon s’est armé pour soutenir la flotte américaine

Le Japon n’a pas attendu le regain actuel de tension avec la Chine pour muscler sa Défense nationale et, particulièrement, son dispositif militaire dans l’archipel dit de Nansei : le chapelet d’îlots qui, sur plus d’un millier de kilomètres, s’étire de puis la grande île méridionale de Kyûshû jusqu’à Taïwan.

Tokyo procède depuis plus de dix ans à la militarisation de cette zone. Près de 10.000 membres de ses forces armées y sont désormais stationnés et y côtoient des dizaines de milliers de militaires américains. Le gouvernement nippon multiplie d’ailleurs les égards envers son puissant protecteur. Ainsi, il contribue à hauteur de huit milliards d’euros par an environ au coût des bases US situées sur son territoire. Aucun autre pays hébergeant des bases américaines n’est aussi généreux envers le Pentagone.