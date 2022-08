Un concurrent de poids pour Remco Evenepoel à la Vuelta? Primoz Roglic entend être prêt pour défendre son titre

Depuis son abandon du Tour de France, Primoz Roglic n’avait plus donné signe de vie. Le temps, certainement, de se ressourcer et de panser ses plaies (dos et épaule). Le coureur slovène vient cependant de rassurer tout un chacun : il est de retour sur le vélo, à l’entraînement du côté de son domicile monégasque, le sourire aux lèvres. Mais avec quelles perspectives ? S’il est attendu à la Vuelta pour tenter de conquérir un quatrième maillot rouge consécutif, sa participation n’a pas (encore ?) été confirmée par Jumbo-Visma. La formation néerlandaise préférant ne pas aller trop vite en besogne : « Nous dépendons de son rétablissement et espérons que tout se passe bien », avait indiqué le directeur sportif Merijn Zeeman.

Sa condition sera forcément un facteur déterminant au moment de poser une décision. Pas certain que le garçon de 32 ans ait envie de se traîner en Espagne s’il n’est pas en mesure de peser sur le classement général. Étant donné l’absence de Vingegaard et Pogacar, Evenepoel gardera un œil très attentif sur le destin de Roglic. À deux semaines du Grand Départ à Utrecht, le champion olympique du chrono à Tokyo entame un premier contre-la-montre… pour arriver « fit and well ».