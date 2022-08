Le Japon ne sort pas le tapis rouge pour Nancy Pelosi

Fermeté sur le fond mais prudence dans la forme. Vendredi, à l’issue de sa rencontre avec la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a appelé « à l’arrêt immédiat des exercices militaires » que Pékin a débutés jeudi et qui ont notamment conduit cinq missiles chinois à s’écraser dans la zone économique exclusive nippone – une première. Ces manœuvres constituent « un sérieux problème qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos citoyens », a-t-il martelé, avant d’assurer que les Etats-Unis et le Japon continueront à « coopérer étroitement pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan ». Et d’ajouter qu’il ne doutait pas de l’engagement personnel de Nancy Pelosi dans cette entreprise bilatérale.