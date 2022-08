Flandre: le centre-ville de Hasselt passe à 20km/heure

Notons cependant que les voitures ne seront pas les seules à devoir faire attention à leur vitesse. Les trottinettes et les vélos, notamment électroniques, ne pourront pas non plus dépasser les 20 km/h.

La fin des trottoirs

La transformation en woonerf ne se limite pas à la réduction de vitesse. Les trottoirs, pistes cyclables et autres chaussées séparées disparaîtront au profit d’une voie publique partagée par tous les usagers de la route. Avec cette voirie commune, l’échevin de la ville de Hasselt espère résoudre les nombreux conflits qu’il y a entre les piétons et les cyclistes, et les automobilistes et les cyclistes.