Les chambres d’hôtel des écrivains: André Breton et l’hôtel des Grands Hommes, là où fut inventé le surréalisme

Il se situe à Paris, au cœur du 5e arrondissement, à l’ombre du Panthéon. L’hôtel actuel n’a plus rien à voir – si ce n’est la façade et l’emplacement – avec celui qu’André Breton fréquenta en 1919.

À l’époque, il n’y avait pas encore Jean Jaurès, ni Pierre Curie. Pas de Félix Eboué, de Jean Moulin ou Jean Monnet. On ne pouvait pas sentir le souffle épique d’Alexandre Dumas, ni celui plus aventureux d’André Malraux. Mais on pouvait toucher la verve de l’écrivain Victor Hugo, entré en grande pompe à sa mort en 1885. Saluer le courage du navigateur Bougainville, reposant auprès de l’écrivain Emile Zola, ou de Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, les appelés de la première heure. Il n’y avait ni Marie Curie, ni Joséphine Baker, ni Simone Veil, la seule présence féminine se limitant à celle de Sophie Berthelot, entrée dans le saint des saints en compagnie de son mari, Marcellin en 1907. Le Panthéon, ce monument néo-classique prévu au XVIIIe siècle pour abriter les restes de sainte Geneviève, était devenu, après la Révolution française, la dernière demeure des modèles de la patrie. Et parmi ceux-ci, il n’y avait quasiment que des hommes.