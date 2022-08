Patrimoine: la Belgique se prépare au prochain cataclysme

Des inondations en 2021, la sécheresse et des risques d’incendies en 2022, sans oublier un risque terroriste à bas bruit et une guerre aux portes de l’Europe. Alors que l’aide aux personnes et les défis de logement gardent toute leur actualité en province de Liège, que les opérations de restauration sont loin d’être achevées et de livrer tous leurs enseignements, la Belgique tente d’organiser, en ses divers niveaux de pouvoir, une meilleure protection de son patrimoine culturel contre les sinistres à venir.