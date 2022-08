Rafael Nadal déclare forfait pour l’ATP de Montréal afin de ménager ses abdominaux

L’Espagnol a annoncé son forfait pour le tournoi canadien à cause d’une gêne ressentie aux abdominaux.

Rafael Nadal a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal qui débute lundi au Canada. Le N.3 mondial a ressenti une gêne aux abdominaux à l’entraînement et ne veut pas prendre de risque, a annoncé l’Espagnol vendredi sur les réseaux sociaux.

« Nous avons décidé de ne pas nous rendre à Montréal et de poursuivre les entraînements sans forcer », a écrit le Majorquin sur Twitter. « Tout s’est bien passé depuis mon retour de vacances. J’ai commencé à servir il y a quelques jours et jeudi, j’ai ressenti une petite gêne au niveau des abdominaux après l’entraînement et qui est toujours présente aujourd’hui. »