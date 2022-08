Canicules, inondations… Les temps changent pour les présentateurs météo

Le changement climatique a radicalement bouleversé la manière de présenter le bulletin météo. Désormais maillon essentiel entre les scientifiques et le grand public, le présentateur météo ne fait plus la pluie et le beau temps. Il décrypte, alerte, sensibilise… Et s’impose comme un rempart contre les théories du complot des climatosceptiques.

Il reste six mois, dix jours, deux heures, onze minutes et 41 secondes avant qu’une comète ne transperce l’atmosphère et ne détruise toute vie sur terre. Chiffres à l’appui, deux scientifiques s’égosillent désespérément pour alerter le monde. Las, ils se briseront sur le mur de la désinformation, du déni, des sarcasmes du monde médiatique et politique comme du grand public. Ainsi que de la cupidité et de l’inaction du président des Etats-Unis, rompu à la cause d’une puissante entreprise technologique. Don’t look up (« Ne regardez pas en l’air »), leur dit-on. Tel est aussi le nom de cette comédie dramatique produite en 2021 par Netflix (avec Jennifer Lawrence et Leonardo Di Caprio), directement inspirée par la crise climatique.