Détention de Brittney Griner: un parfum de Guerre froide, mais un parfum seulement

Les tractations qui vont bon train entre Moscou et Washington sur le sort de la basketteuse américaine Brittney Griner et sur son échange possible avec le marchand d’armes russe Viktor Bout ramènent aux pratiques les plus opaques de la Guerre froide, lorsque les deux puissances troquaient leurs espions démasqués. Le pont de Glienicke, qui traverse la rivière Havel et relie Berlin-Ouest à l’ex-RDA, servait alors de lieu d’échange. Le pont des espions – Le négociateur, le film de Steven Spielberg avec Tom Hanks dans le rôle principal, raconte l’échange d’un pilote américain de la CIA et d’un espion soviétique.