Chelsea, un quartier d’art et d’argent

Au XIXe et XXe siècle, le quartier de Chelsea a su attirer des artistes du monde entier comme étant une colonie créative et bohème. Cette réputation, le quartier l’a acquise alors que ce n’était qu’un village des environs de Londres, au fil des siècles précédents, grâce aux peintres venus peindre les quais de la Tamise et ses maisons. Joseph Mallord William Turner (1775-1851) était l’un d’entre eux, même s’il avait décidé de cacher sa présence sur place et sa vie privée à ses amis et à ses connaissances – il était connu dans le quartier sous le nom de Mr ou Admiral Booth. Le peintre avait fait aplatir le toit de sa maison et avait ajouté une balustrade pour en faire un balcon d’où il pouvait observer la rivière.

Mécènes