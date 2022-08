Que disent les rêves de notre état psychique?

Plus d’un siècle après l’ouvrage de Freud, les rêves continuent de susciter les thèses les plus folles. Inoffensifs, et même plutôt sains pour digérer les émotions de la veille, ils peuvent être le signal d’un trouble psychique plus grave.

Objet de mille et une interprétations, sujet d’étude pour les psychanalystes, neurologues, historiens et même sociologues (voire ci-dessous), les rêves continuent de fasciner plus d’un siècle après la publication de l’ouvrage désormais culte de Stigmund Freud (l’Interprétation du rêve, 1899). Le grand public, aussi, se prête au jeu. Pour cela, il suffit de se pencher sur le nombre de recherches Google traitant des songes. D’après une enquête menée par SleepSeeker, les rêves les plus recherchés en Belgique font référence à la tromperie, aux serpents et à l’action de voler. Mauvais présage ou fantasme ? S’ils prêtent aux questionnements, « ces rêves ne sont pas nécessairement les plus communs », indique Jean-Baptiste Maranci, psychiatre spécialiste du sommeil à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.