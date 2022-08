Un renfort à venir à Seraing? Sébastien Dewaest en contacts avancés avec les Métallos

Nous pouvons aujourd’hui affirmer qu’il ne fait aucun doute que Dewaest est bel et bien en négociations avancées avec le RFC Seraing. Et si l’affaire se réalise, il pourrait s’agir d’une bonne chose pour les Métallos.

Sébastien Dewaest fut un spectateur attentif dimanche au Pairay. Et même si sur le moment il n’a pas confirmé un intérêt pour Seraing (« J’ai noué plusieurs contacts avec d’autres clubs », a-t-il dit), l’ancien joueur de Genk et de l’OHL ne s’en est pas moins rendu après le match dans la salle VIP où se trouvait l’état major local.

Même si son passé est entaché de zones d’ombre qui n’ont toutefois jamais abouti à quoi que ce soit de concret, le grand défenseur (1 mètre 88) constituerait un incontestable « plus » pour l’effectif de José Jeunechamps. Avec ses 350 matches et quelques, disputés au plus haut niveau, et son âge mûr (31 ans), Sébastien Dewaest représente exactement le genre de renfort dont le jeune noyau du Pairay a besoin. Expérience de la compétition belge, puissance physique, intelligence de jeu, placement, il pourrait devenir en compagnie de Christophe Lepoint l’autre leader capable d’offrir une dimension supplémentaire à une équipe qui, contrairement aux apparences, possède un potentiel qui ne demande qu’à éclore.