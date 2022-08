L’Afsca rappelle et retire un produit de la vente, qui pourrait contenir du plastique

Le groupe Mondelez International procède vendredi, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au rappel et au retrait de la vente de Grany « moelleux fruits des bois » vendus dans sept magasins Delitraiteur. Ils pourraient contenir de petits morceaux de plastique.

Les produits concernés par le rappel et le retrait portent le numéro de lot OCE0922051 et affichent une heure de production entre 06h00 et 08h30. Ces informations se trouvent sur le côté de l’emballage. La date de durabilité minimale était fixée au 28 février 2023.