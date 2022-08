Podcast – Tout comprendre des tensions entre Taïwan, la Chine et les Etats-Unis

Par Sandrine Puissant Publié le 5/08/2022 à 18:35 Temps de lecture: 1 min

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a atterri à Taïwan le 2 août pour une visite officielle. La Chine a répondu par d’importantes menaces et démonstrations militaires. Cette réaction s’inscrit dans une animosité de longue date. Philippe Regnier est journaliste au service Monde. On revient avec lui sur 70 ans d’histoire diplomatique entre Taïwan, la Chine et les Etats-Unis.

Découvrez « Grand angle » sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be