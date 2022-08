Le Standard obligé de transférer à moindres frais

Et seulement deux éléments ont coûté plus d’un million…

Lors de l’été 2019, sans compter évidemment le cas particulier de Zinho Vanheusden, le Standard a dépensé plus de 17 millions d’euros pour acquérir définitivement Obbi Oulare, Selim Amallah, Mergim Vojvoda, Aleksandar Boljevic, Nicolas Gavory, Felipe Avenatti, Noë Dussenne et Denis Dragus. Dans les faits, vu le passé du club, le montant de la dépense était élevé même si on oublie un peu vite que le club principautaire avait aussi rentré près de 34 millions rien que pour les ventes de Moussa Djenepo, Razvan Marin et Christian Luyindama.