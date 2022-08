Egypte: le chercheur Ahmed Samir Santawy est libre

La compagne belge du chercheur égyptien appelait à sa libération depuis des mois. La condamnation et l’emprisonnement d’Ahmed Samir Santawy avaient fait l’objet de discussions au moment de la visite du président égyptien al-Sissi en Belgique.

Cela a duré un an et demi. Dix-huit longs mois durant lesquels Ahmed Samir Santawy a fait partie des quelque 60.000 prisonniers politiques du régime égyptien. En ce début août, il a enfin retrouvé la liberté. Une grâce présidentielle a permis fin juillet au chercheur égyptien de sortir des geôles d’un des régimes les plus répressifs du Moyen-Orient, comme le qualifient les organisations de défense des droits humains.

Pendant tout ce temps, Souheila Yildiz, la compagne belge d’Ahmed Samir Santawy s’est mobilisée pour obtenir sa libération. Au moment de la visite controversée du président égyptien al-Sissi à Bruxelles, elle avait prié le gouvernement belge d’intercéder en sa faveur. Le dictateur avait été reçu par le roi Philippe, mais aussi le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères de l’époque Sophie Wilmès.