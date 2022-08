Belfius va arrêter de sponsoriser Anderlecht: une perte lourde de conséquences

La banque publique belge ne sponsorisera plus le FC Bruges et le Sporting au-delà de 2023 et 2024, mais pourrait toutefois maintenir son financement à Neerpede.

Marc Coucke avait profité des rayons d’un soleil étouffant et de l’arrivée toute aussi aveuglante de Vincent Kompany à l’été 2019 pour annoncer le nouveau « naming » du centre de Neerpede : RSCA Belfius Academy, ou le début d’un divorce annoncé entre le RSCA et son sponsor historique (40 ans de vie commune), BNP Paribas Fortis. Là où une banque n’était pas prête à verser 750.000 euros par an pour sponsoriser le camp d’entraînement des Mauves, l’autre, partenaire depuis 2015 du président anderlechtois, y avait vu une opportunité d’étendre son influence et de continuer à investir dans des projets qui supportent l’économie belge. Au grand bonheur de Marc Raisière, CEO de Belfius et ami du président Coucke, qui, lui, annonçait dans le même temps une augmentation de 20 % du budget lié à la formation anderlechtoise.