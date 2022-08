Viktor Bout, le «marchand de la mort» serait la monnaie d’échange pour la libération de Brittney Giner

Nouvel épisode dans le thriller du « marchand de la mort ». Viktor Bout, dont la vie rocambolesque de trafiquant d’armes a inspiré le film hollywoodien Lord of War en 2005, serait au cœur du potentiel échange de prisonniers en cours de négociations entre Washington et Moscou. Incarcéré aux Etats-Unis où il purge une peine de vingt-cinq ans, ce Russe de 55 ans a longtemps été l’homme le plus recherché de la planète. A la chute de l’URSS en 1990, l’ex lieutenant de l’armée rouge, ancien élève de l’Institut des langues étrangères formant à Moscou les officiers de renseignement militaire, a aidé les hauts gradés soviétiques à se faire de l’argent en bradant le matériel de leurs unités. Depuis les Kalachnikovs jusqu’aux vieux avions Antonov ou Tupolev qui ont fait sa gloire. Viktor Bout a exploité soixante appareils, avec leurs pilotes russes capables de se poser n’importe où.