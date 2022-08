Renversé par un automobiliste après une dispute, un piéton est dans un état critique

Pour une raison que l’enquête devra tenter de déterminer, une querelle s’est produite entre un automobiliste de nationalité française et deux personnes, un homme et une femme.

A l’issue de cette dispute verbale, semble-t-il, le conducteur est monté dans sa voiture et a fauché les deux personnes qui ont été prises en charge et transférées au Centre hospitalier de Mouscron par les services de secours.

Une des victimes dans le coma

« La dame a été blessée mais n’a pas subi d’incapacité de travail. Par contre, l’homme est toujours dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé », a indiqué vendredi le procureur du roi de division à Tournai, Eric Delhaye. Après avoir heurté les deux piétons, le conducteur est parti en direction de la proche frontière française. Le dossier a été pris en charge par le substitut du procureur du roi de garde. L’affaire a été mise à l’instruction du chef de tentative de meurtre.

« Selon sa version, le conducteur de la voiture s’est réfugié dans son véhicule, puis est retourné en France pour éviter une nouvelle confrontation. Il s’est alors présenté dans un commissariat de police en France. Il a ensuite été contacté par un enquêteur de la police de Mouscron, puis s’est spontanément présenté au commissariat de Mouscron », a précisé le procureur du roi de Tournai.

Coups et blessures

Entendu par un juge d’instruction à Mons, le conducteur a été inculpé de coups et blessures simples à l’encontre de la dame et de coups et blessures ayant entraîné une incapacité en ce qui concerne l’homme.