En Grèce, un scandale d’espionnage à la Watergate

En Grèce, ce 5 août, c’est la valse des démissions, puis des nominations, dans l’entourage du Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis (Nouvelle Démocratie, droite conservatrice). D’abord, le secrétaire général du gouvernement, Grigoris Dimitriadis, a quitté son poste, puis le chef du service des renseignements, Panagiotis Kontoleon. Ils ont été remplacés immédiatement. Le fond de l’histoire concerne l’espionnage de deux journalistes, Stavros Malichudis et Thanassis Koukakis, et du chef du troisième plus grand parti grec, social-démocrate (Kinal), Nikos Androulakis, aussi député européen. Ce séisme politico-médiatique aux allures de Watergate interroge sur le système mis en place dès l’arrivée au pouvoir du parti Nouvelle Démocratie (ND, droite conservatrice) en juillet 2019.