Variole du singe: «La vraie homophobie est de laisser des milliers d’hommes gays s’infecter»

Ames sensibles s’abstenir. » C’est par ces mots que Philippe* débute son témoignage de victime de la variole du singe. Il livre dans le détail et sans pudeur le calvaire que ce virus vient de lui faire subir ces trois dernières semaines pour balayer l’idée d’une maladie bénigne, presque banale. Mais aussi et surtout pour, dit-il, parler de « gay à gay », alerter sur les risques qu’encourent dans ce contexte les hommes ayant des relations multiples avec des hommes – à savoir ceux qui, selon Sciensano, sont les plus à risque puisqu’ils représentent 99 % des personnes infectées, NDLR – et les inviter à se montrer plus prudents dans leur pratique, le temps que l’épidémie soit endiguée. « Par peur de la stigmatisation, on n’a pas donné une information suffisamment claire et détaillée aux gens qui, comme moi, ont cru naïvement en juin ou début juillet que cette épidémie était déjà terminée.