Conner Rousseau: «Voter PTB, c’est aider le Vlaams Belang»

Le président des socialistes flamands fait passer quelques messages avant la rentrée. Dont un appel aux partis francophones du gouvernement fédéral à cesser leurs disputes. Et un avertissement aux électeurs que « voter PTB, c’est aider le Vlaams Belang ». Et il a rendez-vous avec Bouchez pour « essayer de le comprendre ».

Pendant ses congés, Conner Rousseau travaille à temps partiel. Ne rien faire ? « Après deux trois jours, j’en ai marre. Travailler à mi-temps comme ça, ça me convient. » Alors entre les festivals, un saut en Espagne pour un mariage et une représentation de « Theater aan zee » à Ostende, le jeune président de Vooruit, les socialistes flamands, accepte une interview et enchaîne des rendez-vous professionnels. Car il a quelques messages à faire passer à ses partenaires politiques notamment…

Quel est votre regard sur le gouvernement fédéral, qui semble avoir de plus en plus de mal à conclure des accords ? Vous sentez-vous encore « à l’aise » dans la Vivaldi ?