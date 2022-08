Deux grands absents à Seraing pour le déplacement au Parc Astrid

Les Métallos devront se passer des services de Daniel Opare et Gérald Kilota pour affronter le RSC Anderlecht.

Des nouvelles alarmistes ont circulé concernant la blessure que s’est occasionnée Daniel Opare dimanche dernier. Heureusement, il n’en est rien. « Juste une contracture aux ischios-jambiers. Il devrait être rétabli pour la visite de Charleroi », assure José Jeunechamps. Voilà une bonne nouvelle. Si ce n’est qu’elle entérine le forfait du défenseur ghanéen pour la prochaine rencontre de dimanche à Anderlecht. Ce forfait s’ajoute à celui de Gérald Kilota, toujours à la peine avec son tendon rotulien. « C’est problématique », reconnaît l’indispensable gaucher du RFC Seraing victime d’une véritable agression au cours du match amical contre Saint-Trond. « Je ne ressens rien lors de certains mouvements et je ne parviens pas à en exécuter d’autres. Je vois le staff médical tous les jours et des massages sont pratiqués. Il n’y a semble-t-il rien d’autre à faire. Patienter et attendre que le mal s’en aille. Ce qui est clair, c’est que je veux prendre aucun risque ».

Le polyvalent Martiniquais, aussi à l’aise sur un flanc que dans l’entre jeu a raison évidemment. Il n’en demeure pas moins que son retour en pleine forme prendra des allures de renfort, tant son absence se fait sentir.