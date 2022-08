Scandale en Italie: un joueur de Naples suspendu par la fédération… pour une blague sur Whatsapp! Le footballeur italien Gianluca Gaetano, qui évolue à Naples, a été suspendu pour deux matches par la fédération italienne pour avoir plaisanté au sujet de matchs truqués dans un message WhatsApp à un footballeur d’une autre équipe.

PhotoNews

Par Belga Publié le 5/08/2022 à 21:06 Temps de lecture: 1 min

Gianluca Gaetano, 22 ans, a été loué par Naples à Cremonese la saison dernière. Quatre jours avant le match de Serie B contre Como, il a envoyé au joueur de Como, Vittorio Parigini, le texte suivant : « Peux-tu nous laisser les 3 points vendredi ? », y ajoutant 2 émoticônes souriantes.

Cremonese a gagné le match 2-1 et selon la fédération italienne, Gaetano a violé les principes d’honnêteté et d’éthique dans le sport. En plus de sa suspension, le footballeur a été condamné à une amende de 4.500 euros. Le club de Cremonese doit également s’acquitter d’une amende de 5.000 euros envers l’instance nationale.

A la suite de cette décision, Gaetano manquera les deux premiers matchs de championnat de Naples contre Vérone (15 août) et Monza (21 août).